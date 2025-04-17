ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي.. السبت

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينطلق السبت المقبل، فعاليات النسخة الثانية والتسعين من معرض زهور الربيع لعام 2025، والمقرر انعقاده بالمتحف الزراعي بالدقي.
 

متابعة استعدادات انطلاق المعرض

وعُقد اليوم اجتماع موسع بمقر المتحف، برئاسة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

 

بتعزيز قطاع الزهور

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

معرض زهور الربيع المتحف الزراعي نباتات الزينة