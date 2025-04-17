انطلاق معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي.. السبت

ينطلق السبت المقبل، فعاليات النسخة الثانية والتسعين من معرض زهور الربيع لعام 2025، والمقرر انعقاده بالمتحف الزراعي بالدقي.



متابعة استعدادات انطلاق المعرض

وعُقد اليوم اجتماع موسع بمقر المتحف، برئاسة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

بتعزيز قطاع الزهور

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.