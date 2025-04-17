اتفاقيات لتعزيز فرص التدريب وبناء القدرات بين جامعتي بنها ووهان الصينية وشركة فايبر هوم

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور زانغ بينغوين رئيس جامعة ووهان بالصين، والسيد فان تشى تشيانغ نائب رئيس شركة فايبر هوم لتكنولوجيا الاتصالات المحدودة اتفاقيات للتعاون المشترك وتعزيز فرص التدريب.

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة ووهان الصينية والوفد المرافق له لجامعة بنها لليوم الثاني علي التوالي وذلك في إطار المشروع المشترك بين الجامعتين بنها ووهان الصينية لإنشاء كلية للدراسات العليا والتي من المتوقع إنهاء الإجراءات التشريعية قريبا.َ

وشهد توقيع الاتفاقيات الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، والمدير الأكاديمي بمقر جامعة بنها بالعبور، ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، ومن جامعة ووهان عميد كلية الدراسات العليا ، ومدير مختبر الدولة الرئيسي ، ورئيسة مجلس كلية الاقتصاد والإدارة ، وعميدة كلية التعليم الدولي ، ونائب المدير التنفيذي لمكتب الشئون الدولية ، ومدير مكتب الإدارة في جامعة ووهان.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ان اتفاقيات التعاون تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، مشيرا إلى التفاهم العميق والرؤية المشتركة بين جامعتى بنها ووهان الصينية أدى الى موافقة الجامعتين على إنشاء كلية مشتركة للدراسات العليا.

انضمام شريك ثالث لجامعتي بنها ووهان الصينية

وأعرب "الجيزاوي " عن سعادته بانضمام شريك هام إلي جامعة بنها وجامعة ووهان وهو شركة فايبر هوم الصينية التى تعمل في مصر وتقوم بإنشاء مصنعا ضخما لانتاج الألياف الضوئية ليغطى احتياجات مصر ويصدر للعالم ، لافتا إلي أن خطة الشركة لإنشاء قاعدة تدريبية دولية فى كلية بنها ووهان سوف تسمح بتقديم دعم كبير لطلاب الكلية كما ستعمل كمنصة تدريبية للمصريين والدول المحيطة والقارة الإفريقية.

وأشار رئيس الجامعة الى أن التعاون يتضمن قيام شركة فايبر هوم للتقنيات الاتصالات المحدودة على انشاء قاعدة تدريب عملى في كلية بنها وهان للدراسات العليا وذلك لتحسين جودة تدريب الكوادر وتعزيز التعاون بين الصين ومصر في مجال علوم معلومات الفضاء والاتصالات ، بالإضافة الى وضع خطط التدريب العملى معا وبناء نظام تدريبى علمى وتطوير دورات تدربية ومشاريع مشتركة من خلال اقامة انشطة تبادل تدريبى منتظمة لتحسين جودة تدريب الطلاب في المركز.

كما تضمنت الاتفاقيات انشاء الية للتبادل الفنى وتعزيز تبادل الزيارات بين الكفاءات العلمية والتكنولوجية الشابة ، واجراء بحوث مشتركة في التقنيات الرقمية مثل الاستشعار عن بعد والاتصالات والتقدم بطلب مشترك للانضمام الى مختبر الحزام والطريق المشترك للحكومة الصينية ، مضيفا أنه خلال السنوات العشر الماضية قد أرسلت جامعة بنها أكثر من عشرة من باحثيها الشباب إلى جامعة ووهان لإجراء أبحاث مشتركة في مجالات علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

عمق العلاقات بين مصر والصين

من جانبه أكد الدكتور زانغ بينغوين رئيس جامعة ووهان علي عمق العلاقة بين مصر والصين ، مشيدا بالتجربة الناجحة والتعاون المشترك بين جامعتي ووهان وبنها لإنشاء كلية مشتركة تحمل اسم الجامعتين للدراسات العليا.

ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية وافق على إنشاء كلية بنها - ووهان للدراسات العليا في جامعة بنها بالعبور لتمثل أول نموذج لمؤسسة أكاديمية مشتركة بين جامعة مصرية وجامعة صينية.