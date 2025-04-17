محافظ الأقصر يدشن مشروع سفارة المعرفة بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. صور

دشن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، سفارة المعرفة بمكتبة مصر العامة، وذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.
حضر الاحتفالية كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ومحمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة، ووكلاء الوزارات المعنية ولفيف من المدرسين الأكاديميين بجامعتى الأقصر وطيبة التكنولوجية، والمثقفين، والإعلاميين ونقباء النقابات وشباب الأقصر.
نشاط مبادرة ظواهر المجتمعية بالأقصر
وشهد حفل الافتتاح، عرض فيلم وثائقي حول نشاط مبادرة ظواهر المجتمعية بالأقصر، ودورها في رصد الظواهر الإيجابية، وكذا التصدى للظواهر السلبية للقضاء عليها.
محافظ الأقصر يشيد بالدور الذي تقدمه مكتبة مصر العامة
وفي كلمته، رحب محافظ الأقصر بالحضور وأثنى على مشروع سفارة المعرفة، كما أشاد بدور مكتبة مصر العامة بالأقصر في تقديم خدمات ثقافية وفنية ودورات تدريبية مجانية في اللغات على أيدى متخصصين أجانب، والدور المميز الذى تلعبه قاعة المصريات المتفردة فى إثراء هذا العلم لدى الباحثين، وقاعة الكالتشوراما وعروضها الخيالية المميزة.
واختتم محافظ الأقصر، كلمته مشيرًا أن المحافظة تسعى نحو افتتاح فرع لمكتبة مصر العامة بكل مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك بعد افتتاح فرع بمدينة طيبة الجديدة وقريبًا افتتاح فرع بمركز إسنا جنوب الأقصر.
وفي ختام الاحتفالية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الاسكندرية وجامعة طيبة التكنولوجية، كما تم تبادل الدروع التذكارية.