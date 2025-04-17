ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الأقصر يدشن مشروع سفارة المعرفة بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. صور

تدشين سفارة المعرفة
تدشين سفارة المعرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دشن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، سفارة المعرفة بمكتبة مصر العامة، وذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

الاحتفالية

حضر الاحتفالية كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ومحمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة، ووكلاء الوزارات المعنية ولفيف من المدرسين الأكاديميين بجامعتى الأقصر وطيبة التكنولوجية، والمثقفين، والإعلاميين ونقباء النقابات وشباب الأقصر. 

نشاط مبادرة ظواهر المجتمعية بالأقصر

وشهد حفل الافتتاح، عرض فيلم وثائقي حول نشاط مبادرة ظواهر المجتمعية بالأقصر، ودورها في رصد الظواهر الإيجابية، وكذا التصدى للظواهر السلبية للقضاء عليها.

محافظ الأقصر يشيد بالدور الذي تقدمه مكتبة مصر العامة 

وفي كلمته، رحب محافظ الأقصر بالحضور وأثنى على مشروع سفارة المعرفة، كما أشاد بدور مكتبة مصر العامة بالأقصر في تقديم خدمات ثقافية وفنية ودورات تدريبية مجانية في اللغات على أيدى متخصصين أجانب، والدور المميز الذى تلعبه قاعة المصريات المتفردة فى إثراء هذا العلم لدى الباحثين، وقاعة الكالتشوراما وعروضها الخيالية المميزة. 

واختتم محافظ الأقصر، كلمته مشيرًا أن المحافظة تسعى نحو افتتاح فرع لمكتبة مصر العامة بكل مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك بعد افتتاح فرع بمدينة طيبة الجديدة وقريبًا افتتاح فرع بمركز إسنا جنوب الأقصر. 

وفي ختام الاحتفالية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الاسكندرية وجامعة طيبة التكنولوجية، كما تم تبادل الدروع التذكارية.

IMG-20250417-WA0171
IMG-20250417-WA0171
IMG-20250417-WA0172
IMG-20250417-WA0172
IMG-20250417-WA0173
IMG-20250417-WA0173
IMG-20250417-WA0174
IMG-20250417-WA0174
IMG-20250417-WA0175
IMG-20250417-WA0175
IMG-20250417-WA0176
IMG-20250417-WA0176
IMG-20250417-WA0177
IMG-20250417-WA0177
IMG-20250417-WA0178
IMG-20250417-WA0178
IMG-20250417-WA0179
IMG-20250417-WA0179
IMG-20250417-WA0180
IMG-20250417-WA0180
IMG-20250417-WA0181
IMG-20250417-WA0181
IMG-20250417-WA0182
IMG-20250417-WA0182
IMG-20250417-WA0183
IMG-20250417-WA0183
IMG-20250417-WA0184
IMG-20250417-WA0184
IMG-20250417-WA0185
IMG-20250417-WA0185
IMG-20250417-WA0186
IMG-20250417-WA0186
IMG-20250417-WA0187
IMG-20250417-WA0187
IMG-20250417-WA0188
IMG-20250417-WA0188
IMG-20250417-WA0189
IMG-20250417-WA0189
IMG-20250417-WA0190
IMG-20250417-WA0190
IMG-20250417-WA0191
IMG-20250417-WA0191
IMG-20250417-WA0192
IMG-20250417-WA0192
IMG-20250417-WA0193
IMG-20250417-WA0193
IMG-20250417-WA0194
IMG-20250417-WA0194
IMG-20250417-WA0195
IMG-20250417-WA0195
IMG-20250417-WA0196
IMG-20250417-WA0196
IMG-20250417-WA0197
IMG-20250417-WA0197
IMG-20250417-WA0198
IMG-20250417-WA0198
IMG-20250417-WA0199
IMG-20250417-WA0199
مكتبة الإسكندرية جامعة طيبة التكنولوجية محافظ الأقصر مكتبة مصر العامة محافظ الأقصر يدشن مشروع سفارة المعرفة مشروع سفارة المعرفة