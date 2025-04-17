رئيس أزهر مطروح يفتتح معرضًا للإبداع التعليمي والتقني.. صور

افتتح خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، معرض الوسائل التعليمية وأنشطة الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، الذي يعكس جهود المعلمين والطلاب في تطوير أدوات تعليمية مبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

حضر فعاليات الافتتاح نخبة من قيادات المنطقة الأزهرية، على رأسهم عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، ومحمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري المراحل التعليمية والإدارات المختلفة، والموجهين التربويين، وشيوخ المعاهد، وجموع من معلمي المنطقة والطلاب المبدعين المشاركين من مختلف الإدارات التعليمية.

رئيس أزهر مطروح يتفقد أروقة المعرض

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أروقة المعرض، وأبدى إعجابه الشديد بالتنوع والجودة العالية للوسائل التعليمية الحديثة التي أبدعها معلمو مختلف المراحل التعليمية، والتي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الدراسية بأساليب مبتكرة وجذابة، وتنمية مهارات الطلاب وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع المناهج التعليمية.

رئيس أزهر مطروح: مشروعات الذكاء الاصطناعي تعكس مهارات التكنولوجيا الحديثة

وتفقد رئيس المنطقة نماذج مشروعات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي المتميزة التي قدمها الطلاب، والتي عكست مستوى عاليا من الفهم والإتقان لمهارات التكنولوجيا الحديثة وقدرتهم على توظيفها في مجالات التعلم والإبداع.

رئيس أزهر مطروح يشيد بالمستوى الرفيع لمحتويات المعرض

وأثنى الشيخ خميس محمد، على المستوى الرفيع للمعروضات والجهود المخلصة التي بذلها المعلمون والطلاب في إعداد هذه الوسائل والأنشطة القيمة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تلعبه الوسائل التعليمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بالعملية التعليمية وتوسيع مدارك الطلاب وتحسين مستوياتهم في مختلف الجوانب، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والحس الفني والإبداع.

وأكد رئيس أزهر مطروح، أن الأزهر الشريف يضع في صدارة أولوياته تنمية قدرات المعلمين وتمكينهم من استخدام أحدث الاستراتيجيات التعليمية، وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع في شتى المجالات، وتوفير الدعم اللازم للموهوبين منهم لاكتشاف وصقل مهاراتهم.

وفي ختام فعاليات الافتتاح، شدد رئيس أزهر مطروح على أهمية دمج هذه الوسائل والأنشطة المتميزة في صلب المناهج الدراسية وتعميم الفائدة منها على جميع المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، مؤكدًا على أن اكتشاف المواهب وتطويرها يمثل ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومتمكن يخدم دينه ووطنه وأزهره الشريف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في رسالتهم السامية.

رئيس أزهر مطروح يفتتح معرضًا للإبداع التعليمي والتقني

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