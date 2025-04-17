مستشار الرئيس يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الـ15 للاستدامة والتنمية والبحوث بالأقصر

استضافت مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم الخميس، فعاليات "المؤتمر الدولي الخامس عشر للإستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث "، بحضور اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

وحضر الفعالية، الدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وسهير قنديل رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والإبتكار، والدكتور عبدالغفار وجدي - مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومحمد عثمان الخبير السياحي، ورئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية وأمين عام المؤتمر وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب نخبة من عمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات ومعاهد السياحة بالجامعات المصرية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من اﻟﻤﺴؤولين المحليين والعرب والدوليين وخبراء السياحة والتراث والآثار.

وينظم المؤتمر مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والإبتكار، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ومفوضية السياحة والسفر الأوروبية، والذي يتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" باليوم العالمي للتراث World Heritage Day في 18 أبريل.

المؤتمر يتضمن ورش عمل عن السياحة الثقافية وعدد من تطبيقات الذكاء الإصطناعي

وتضمنت فعاليات المؤتمر، العديد من الجلسات العلمية وورش العمل عن السياحة الثقافية، والغذاء، والتحول الأخضر، وعدد من تطبيقات الذكاء الإصطناعي، والتكنولوجيا في السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية، والتجارب الناجحة في السياحة البيئية والتراثية، وأقيم على هامش الفعاليات معرض كبير للحرف التراثية ومعرضا فنيا.

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