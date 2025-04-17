جامعة الغردقة تنظم يوم إبداع لطلاب رياض الأطفال بمدارس الغردقة

نظمت كلية التربية بجامعة الغردقة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم الخميس يوم إبداع لطلاب رياض الاطفال بمدارس الغردقة.

مشاركة 10 مدارس

وقال الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة أن الحفل أقيم بفرع كلية التربية بالغردقة بمشاركة ١٠ مدارس من إدارة الغردقة التعليمية.

وأشار عمارة إلى أن هذا اليوم ضم العديد من الفقرات الفنية والمواهب لطلاب رياض الاطفال بمدارس الغردقة.

وأضاف عمارة ان طلاب التربية العملى بالكلية شاركوا فى تنظيم الحفل حيث نالت فقرات الحفل إعجاب الحضور

مشاركة رئيس الجامعة وعمداء وهيئة التدريس

شارك في الحفل الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور أشرف محمود عميد تربية الغردقة والدكتور محمد جاد عميد كلية علوم البحار والدكتور أسامة عطا وكيل تربية الغردقة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعلاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية وفايزة احمد مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر وعدد من قيادات المديرية ومديري المدارس