اليوم.. الأقصر تحتفل بتتويجها كأول عاصمة عالمية للثقافة والتاريخ والتراث

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، فعاليات إعلان تتويجها بجائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم" بحضور عدد من الشخصيات الهامة، حيث من المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بمعبد الأقصر.

الاجتماع

الترتيبات النهائية لاحتفالية الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث

وكان اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، قد عقد اجتماعا تنسيقيا لوضع اللمسات النهائية للترتيبات الخاصة باحتفالية "الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث" المقرر إقامتها يوم الخميس 17 إبريل من الشهر الجاري 2025، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالحفل، الذي من المنتظر أن يكون حدثًا عالميًا استثنائيًا، بمشاركة شخصيات دولية بارزة في مجالات الثقافة، والتراث، والسياحة، مما سيعزز من مكانة الأقصر على الساحة الدولية.

الاتحاد الإفريقي الأسيوي يختار الأقصر عاصمة للثقافة والتاريخ والتراث

وكان الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، قد أعلن عن اختيار مدينة الأقصر للفوز بهذه الجائزة، بعد التصفية النهائية ومنافسة مع مدينة كيوتو باليابان، حيث فازت مدينة الأقصر بإجماع اللجنة الدولية العليا لجوائز أفاسو الذهبية وعددها 42 عضوًا وممثلًا من كل المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية تقديرا لما تمثله مدينة الأقصر من مكانة عالمية كأيقونة للثقافة والحضارة الإنسانية.

وأوضح الدكتور حسام محمد درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، أن جائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم" هي واحدة من الجوائز الرائدة التي يقدمها الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU لتكريم المدن التي تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً استثنائياً يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية، وتكون رمزاً للثقافة والتاريخ والحضارة وتمنح الجائزة للمدينة التي تتميز بجهودها في الحفاظ على التراث وتطوير الثقافة وتعزيز السياحة المستدامة، وتعد الجائزة منصة دولية لتسليط الضوء على هذه المدن وإبرازها كوجهات سياحية وثقافية وتاريخية عالمية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي الأسيوي AFASU ، هو إتحاد دولي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القارتين الإفريقية والآسيوية في مجالات السياحة والثقافة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة والابتكار، من خلال برامج مبتكرة ومبادرات دولية، ويسعى الإتحاد إلى تعزيز القيم الإنسانية والتفاهم الثقافي بين الشعوب، وهو اتحاد منبثق من منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية AAPSO وهي ثاني أقدم منظمة دولية شعبية غير حكومية في العالم أنشأت بقرار ومعاهدة دولية من الزعماء الأفارقة والآسيويين بفكرة أطلقها الرؤساء نهرو وتيتو وعبد الناصر في مؤتمر باندونج في اندونيسيا عام 1955 ولها أعضاء من 92 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الإفريقي الآسيوي هو أحد الأذرع التنفيذية لهذه المنظمة العريقة.