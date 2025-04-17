طوارئ في البحيرة استعدادًا لشم النسيم وعيد القيامة المجيد

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، ، وذلك لضمان توفير أجواء آمنة ومبهجة للمواطنين بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

حملات على الأسواق والمجازر

وفى هذا السياق، تقوم المحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين ومباحث التموين ، للتأكد من سلامة المعروض من السلع واللحوم والأسماك، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطنين، وكذا المرور الدوري على المخابز، لضمان تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير الخبز المدعم بشكل كافٍ، بالإضافة إلى متابعة انتظام حركة النقل الداخلي والمواقف العامة والمُعدِّيات النهرية، لضمان انسيابية الحركة وتَجوال المواطنين بأمان ويُسر.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، تعمل على قدم وساق لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات، من خلال استعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزائرين، وتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدةً على أهمية التواجد الدائم والميداني للقيادات التنفيذية خلال فترة الأعياد، خاصة في القطاعات الخدمية الحيوية لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مستجدات.

موعد شم النسيم 2025

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

وفيما يلى قائمة بـ الإجازات الرسمية في مصر 2025:



الإجازات الرسمية في مصر 2025:

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

أعياد الربيع

وأعياد الربيع من أحب الاحتفالات لدى المصريين خاصة أن لها جذور من التراث الفرعونى الأصيل، ويعد الربيع وقت رائع لالتقاء الأقارب والأحباب والأصدقاء لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق وسط الزهور والألوان المبهجة، ولهذا اليوم يعد المصريون البعض من الأطعمة ذات الطابع الخاص والتى لها مذاق لذيذ.