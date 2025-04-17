بالصور.. رسالة حب من ملكات جمال العالم "شواطئ الغردقة نظيفة"

شاركت اليوم ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة في حملة نظافة واسعة النطاق على شواطئ مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وقد قامت الملكات، وهن يمثلن دولًا من مختلف أنحاء العالم، بجمع المخلفات البلاستيكية وغيرها من النفايات من على الرمال وفي محيط الشواطئ. وقد لاقت الحملة استحسان المصطافين من السائحين والسكان الذين أشادوا بجهود المشاركات في إبراز جمال ونظافة شواطئ الغردقة.

دور ملكات الجمال في الترويج للسياحة

وفي تصريح لها على هامش الحملة، أكدت إحدى الملكات المشاركات على أهمية دور ملكات الجمال في الترويج لقضايا البيئة والسياحة المستدامة. وأضافت أن هذه المبادرة تبعث برسالة قوية إلى العالم حول ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الكوكب وحماية مواردنا الطبيعية.

دمج مفهوم السياحة البيئية

من جانبها، أشار رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة إلى أن هذه الحملة هي جزء من برنامج متكامل يهدف إلى دمج مفهوم السياحة البيئية في فعاليات المسابقة.

وأوضح أن المشاركات سيقمن أيضًا بزيارات لمحميات طبيعية ومواقع سياحية أخرى في مصر للتعرف على ثراء البلاد الطبيعي والثقافي.

الغردقة استقبلت أعدادا متزايدة من السياحة

تأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه قطاع السياحة في الغردقة نشاطًا ملحوظًا، حيث تستقبل المدينة أعدادًا متزايدة من السياح من مختلف الجنسيات. وتعتبر هذه المبادرات بمثابة رسالة إيجابية تساهم في تعزيز صورة الغردقة كوجهة سياحية جاذبة ومحافظة على البيئة.

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