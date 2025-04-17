رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة المنشآت الجامعية

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية اجتماعًا بأعضاء لجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وأمناء عام الجامعة المساعدين السيدة سعاد بيومى، والمحاسب أشرف النطاط، والسيدة هاله صالح، وأعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية داخل الجامعة، ولتقييم الأداء الشهرى في كافة الإنشاءات، ومناقشة الاعتمادات المالية والمستخلصات.

رئيس الجامعة يقدم التهنئة

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة لهالة صالح بمناسبة صدور قراره بتكليفها للقيام بعمل أمين عام الجامعة المساعد، مشيدا بالخبرات الإدارية التي تتمتع بها، ووجه بأهمية تعزيز التعاون بين جميع الإدارات المعنية لتحقيق الرؤية المشتركة للجامعة، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو أساس تحقيق رؤية الجامعة الطموحة، كما وجه بضرورة تعزيز آليات التواصل الفعال بين الإدارات، وتبني نهج العمل التكاملي في تنفيذ المهام المكلفين بها، والاستفادة من جميع الكفاءات والخبرات المتاحة لدفع عجلة التطوير الإداري بالجامعة.

وضع حلول سريعة للمشكلات

وخلال الاجتماع تم استعراض التقارير الفنية والمالية المقدمة من الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز الاستشارات الهندسية، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذها، ووضع الحلول العاجلة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية متابعة المشروعات الجارى العمل بها والتى تشمل تطوير بعض المبانى التعليمية، وبعض التوسعات لدعم البنية التحتية للجامعة لتحسين البيئة التعليمية والبحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير مرافق حديثة تواكب التطورات الأكاديمية.

كما طالب رئيس الجامعة بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع التركيز على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية ومركز الاستشارات الهندسية والشركات المسؤولة عن التنفيذ، مع الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق السرعة في التنفيذ طبقا للجداول الزمنية المقترحة،

هذا وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة حتى الآن، لكنه حث الجميع على بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات في أقصر وقت ممكن.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: الدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية، الدكتور محمد النعمانى عميد الطب، الدكتور اسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعي، الدكتور أحمد الخولى عميد الزراعة، الدكتور خالد الحسيني المشرف على مركز الاستشارات الهندسية، ومديرى عموم: الشؤون الهندسية، والصيانة، والقانونية، والإستراتيجية، والاحتياجات، ومدير المشروعات، ومدير الترميمات.