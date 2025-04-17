وزير البترول يناقش مع "إنرجين" اليونانية تسريع التعاون لإنتاج الغاز الطبيعي بمناطق امتيازها

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية السيد ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين اليونانية والسيد نيكولاس كاتشاروف مدير الشركة بمصر، حيث ناقش الجانبان تسريع وتيرة التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة اليونانية في مناطق امتيازها لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

مناطق امتياز شركة انرجين اليونانية بمصر

يشار إلى أن شركة انرجين تقوم بتشغيل وتنمية ثلاث مناطق لإنتاج الغاز الطبيعي وهي أبوقير وشمال العامرية وشمال ادك.

وأكد المهندس كريم بدوي سرعة دعم الوزارة لتعزيز الشراكة وتذليل التحديات وتحقيق النتائج المرجوة في إطار استراتيجيتها الرامية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مؤكدًا كذلك أهمية استغلال الفرص الجديدة التي تزخر بها مناطق البحر المتوسط وتطرحها الوزارة للاستثمار في استكشاف موارد الغاز وإنتاجها.

الاستثمار في مصر ودعم خطط التنمية

وأكد ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين التزامها بالعمل والاستثمار في مصر ودعم خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي من خلال أنشطتها في مناطق امتيازها الحالية.

كما تتطلع لتعزيز الشراكة والحصول على فرص جديدة تدعم التوسع المستقبلي في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز المصري.

حلول الاستدامة البيئية

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في مجال التقاط تخزين الكربون في إطار الخبرات التي تملكها الشركة اليونانية والتوافق المصري اليوناني المشترك علي التعاون في تطبيق حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وحضر اللقاء المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات والشبكات.