بنها تحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فريق منتخب جامعة بنها للمسرح لفوزه بـجائزة لجنة التحكيم في مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان بدورته العاشرة والتي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط .

الجامعة حريصه علي تقدير الطلاب الموهوبين

وأكد " الجيزاوي " حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

الطلاب يعرضوا مسرحية أولاد الأرض

يذكر أن طلاب منتخب جامعة بنها قدم مسرحية أصحاب الأرض التي تتناول قضايا الأرض والهوية والانتماء، حيث تسلط الضوء على صراع الإنسان مع محاولات الاستيلاء على أرضه، سواء من خلال الغزو أو الاستغلال، ويدور عرض المسرحية حول شخصيات تعبر حقوقهم المشروعة فهم الذين يتمسكون بأرضهم رغم التحديات، ويعكس قوة الإرادة الشعبية في الدفاع عن الحقوق.

وأن فريق عمل المسرحية مكون من ديكور مصطفي فكري ، اضاءة أحمد أمين ، ملابس هاجر كمال - بدر عصام ، مخرجان منفذان بولا امير عبدالعزيز محمد ، تصوير مصطفى علوان ، ودراما تورج و إخراج محمد زكي.

