رئيس "قناة السويس" يناقش مع "أبو ريدة" الاستعدادات لكأس الأمم تحت 20 عامًا

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، التي تنطلق يوم 27 أبريل الجاري في الأراضي المصرية.

ستاد هيئة قناة السويس

وخلال اللقاء وجه أبو ريدة الشكر للفريق أسامة ربيع على دعمه لبطولة كأس الأمم تحت 20 عامًا، حيث يستضيف ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 12 مباراة خلال منافسات البطولة، بينها جميع مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب المصري صاحب الأرض، باستثناء المباراة الافتتاحية، التي تجمع منتخبي مصر وجنوب أفريقيا ويستضيفها ستاد القاهرة.

كما يستضيف ستاد هيئة قناة السويس مباراتين في الدور ربع النهائي، وإحدى مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

أبو ريدة يشكر موتسيبي

أرسل المهندس هاني أيو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر للسيد باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الأندية المصرية المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية ( الأهلي وبيراميدز) على تأشيرات دخول لبعض لاعبيها وأعضاء بأجهزتها الفنية إلى جنوب أفريقيا لآداء مباراتيهما في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الأندية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في معرض خطابه إلى موتسيبي : لقد كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعاً لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الأفريقية بشكل عام.