محافظ الأقصر يناقش آليات المشروع الاستراتيجي لمواجهة الأزمات والكوارث.. صور

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لدراسة آليات تنفيذ المشروع الاستراتيجي لمجابهة الأزمات والكوارث، بما يتناسب مع العوامل البيئية والاجتماعية لمحافظة الأقصر، وذلك في ضوء خطة الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بشأن تنفيذ المشروع الاستراتيجي لمجابهة الأزمات والكوارث على مستوى محافظات الجمهورية.

الاجتماع

مدير أزمات الأقصر يستعرض أهداف المشروع الاسترتيجى لمجابهة الأزمات والكوارث

وأوضح محسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن المشروع الاستراتيجي لمجابهة الأزمات والكوارث، يهدف إلي عرض قدرات وإمكانيات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وكذلك التجهيزات الفنية و القدرات المتاحة لدى أجهزة المحافظات المختلفة في مجابهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، إلى جانب استخدام واستغلال المعدات والأفراد والمهمات المطلوبة في مجابهة الأزمات بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى دعم منظومة إدارة الطوارى والأزمات بإستخدام تكنولوجيا الأتصالات الحديثة من خلال التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

وضع عدد من السيناريوهات للأزمات أو الكوارث المتوقعة

وأشار الشامي، إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات للأزمات أو الكوارث المتوقعة على النحو الذى يتناسب مع طبيعة الأقصر السياحية والجغرافية والمناخية، وتضمنت الأزمات اشتعال الحرائق أو الهجمات السيبرانية أو الخصومات الثأرية ما بين العائلات، كما تم بحث الآليات الأمثل للتصدى لها وتقليل حجم الخسائر المادية إلى جانب تحديات الحفاظ على الأرواح.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها للاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث الطارئة، مؤكدا على أهمية اتحاد الصف داخليًا وخارجيًا.

حضر الاجتماع، كلًا من أحمد وزيري سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري بالأقصر، ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

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