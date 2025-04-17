محافظ الجيزة: المواقع التخزينية بدأت في استقبال القمح المحلي من المزارعين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام عمليات توريد القمح المحلي التي بدأت يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٥ حيث تم فتح المواقع التخزينية على مستوى المحافظة وعددها ١٠ مواقع تخزينية وهي بنكر الهرم ، صومعة الهرم ، صومعة أوسيم ، شونة أوسيم ، بنكر أوسيم ، مركز تجميع الصف ٤ ، صومعة إمبابة ، صومعة أطفيح ، صومعة بني سلامة ، صومعة برقاش.

ووجه محافظ الجيزة مديرية التموين بإزالة أي معوقات أمام المزارعين في عملية التوريد وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة.

ويتم استلام القمح المحلي من خلال لجنة برئاسة مندوب من مديرية التموين بسعر ٢٢٠٠ جنيه للقمح المحلي بدرجة نظافة ٢٣٫٥ % .

فتح أبواب الصوامع والشون لاستقبال الذهب الأصفر



وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين أن المساحة المنزرعة قمحا بمحافظة الجيزة تبلغ ٢٩١٤٩ فدانا وأن إجمالي الكميات الموردة للمواقع التخزينية حتى نهاية يوم عمل ١٦ أبريل ٢٠٢٥ مقدارها ٨٦٫٥٦٠ طن . .

كما أوضح مدير المديرية بأنه تم وضع خطة لإحكام الرقابة على عمليات تداول القمح المحلي موضحاً أن تداول القمح المحلي يقتصر على التوريد للصوامع والشون المعتمدة من مديرية التموين ومحظور استخدام القمح المحلي بالمطاحن الخاصة أو مصانع الأعلاف .

وتهيب محافظة الجيزة بالمزارعين عدم التعامل مع الجهات غير المعتمدة وتوريد القمح المحلي إلى الصوامع والشون المعتمدة من مديرية التموين .