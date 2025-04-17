جامعة سوهاج تعلن الفائزين بالمراكز الأولى فى المسابقة العلمية للابتكارات

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات تحكيم المسابقة العلمية للابتكارات، التي نظمتها كلية الهندسة بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بسوهاج التابع لوزارة الاتصالات، ومكتب التايكو بالجامعة تحت عنوان (سوهاج تبتكر)، بمشاركة 41 مشروع لطلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، وأعضاء لجنة التحكيم.

النعماني يشيد بحجم الإبداع والأفكار الخلاقة بالمشاريع المشاركة

وأكد النعماني، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حرصت على دعم الشباب ذوي الابتكارات والاختراعات البناءة لتحويلها إلى مشاريع اقتصادية، لتمكينهم من المساهمة في قيادة مسيرة التنمية لتحقيق الرؤية المستقبلية 2030، مشيرًا إلى أن مسابقة "سوهاج تبتكر" تأتى تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية)، وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع وتعزيز مهارات التفكير لدى الشباب، وتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل وتحفيزهم على الانطلاق نحو عالم ريادة الأعمال والعمل الحر.

وقد أشاد رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين وحجم الإبداع الذي رآه في المشاريع المقدمة بالمسابقة التى لم تكن مجرد أفكار عابرة، بل جسدت طموحا حقيقيا ورغبة صادقة في تحقيق النجاح والمشاركة في بناء مستقبل يعتمد على الكفاءة والتميز، مضيفًا أن معظم المشاريع اعتمدت على أفكار خلاقة ومتجددة فى مجالات هندسية، زراعية، تكنولوجية، وطبية متنوعة، تعكس مدى وعي الشباب بأهمية الابتكار كوسيلة لمواكبة متطلبات العصر والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

نائب رئيس جامعة سوهاج: نحرص علي دعم المبتكرين وصغار رواد الأعمال

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة من جانبها تحرص على تعزيز جهود الدولة فى دعم المبتكرين وصغار رواد الأعمال، وإتاحة الفرصة أمام الشباب المبتكر من خلال التنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وتقديم الدعم الفني والمالي، وتوفير الحاضنات التي تساعدهم على تطوير أفكارهم وصقل قدراتهم ومهاراتهم، وربطهم بشبكات من الخبراء والمستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تحويل مشاريعهم إلى نماذج ناجحة وقابلة للتنفيذ والانتشار بالأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح الدكتور أحمد قاسم، أن المسابقة شارك بها طلاب كليات الهندسة، الزراعة، التجارة، الصيدلة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية التكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى المشاركين من طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي وعددهم 19 متسابق، حيث أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة الابتكار للبراعم فوز كلا من (محمد وائل وأحمد وائل) بالمركز الأول عن ابتكار روبوت مساعد شخصي للأشخاص ذوي الهمم، اما المركز الثاني فاز به يوسف أحمد عبد الرحمن لاختراعه مشروع الاكوامارين، لإزالة المخلفات البلاستيكية من البحار والمحيطات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمركز الثالث حصل عليه (مريم أديب ومارينا فرج)، عن مشروع FACTO، لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع إلى ميثان للتقليل من تلوث الهواء.

وأضاف عميد الكلية، أن في مسابقة الابتكار لمنسوبي الجامعة، والتى تقدم لها 22 متسابق، أعلنت لجنة التحكيم المركز الأول لفريق Key wond، عن مشروع اختراع لوحة مفاتيح تستخدم بالتشغيل الهوائي دون استخدام الأيدي لمساعدة ذوى الاعاقة البصرية، وضم كلا من (عمرو طارق، عمر فوزي، زهراء يسري) بكلية الهندسة، اما المركز الثاني حصل عليه فريق رفيقي، عن مشروع اختراع جهاز تعويضي، وضم كلا من (مريم عماد، أدهم رياض، محمد مصطفى) بكلية الآداب قسم الفئات الخاصة، وأيضًا فاز بالمركز الثالث الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عن مشروع لتوفير مياه الشرب.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم ضمت كلا من الدكتور محمد عاصم مدرس مساعد بكلية الصيدلة، الدكتور هشام حامد أستاذ مساعد بكلية الهندسة، الدكتور شريف أدهم أستاذ مساعد بكلية الهندسة، المهندسة نهال المغربي مدير وحدة التأهيل بالجامعة، والدكتور أحمد السيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد خميس المدرس بالكلية، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم من مكتب التايكو وتشمل الدكتور هاني محمود مدير وحدة مكاتب التايكو، والدكتور خضر أحمد، والدكتورة سارة مصطفي، والدكتورة دعاء إبراهيم أعضاء بالمكتب.