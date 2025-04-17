الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن تشكل المسار الرئيسي لتسوية الوضع بأوكرانيا

أعلن الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن تشكل المسار الرئيسي الذي يجري خلاله العمل على تسوية الوضع بأوكرانيا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

موسكو تصف المحادثات مع واشنطن بـ"البنّاءة"

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تعتبر الاتصالات الأخيرة مع الولايات المتحدة إيجابية وبنّاءة، خاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وأشاد بيسكوف بتصريحات المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، معتبراً أن اللقاءات الأخيرة اتسمت بالجدية والمعنى.

ويتكوف: نحن على أعتاب اتفاق سلام

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع موسكو بشأن أوكرانيا أحرزت تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى أن الأطراف "على وشك التوصل إلى اتفاق سيكون له تأثير كبير على العالم بأسره". وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد سلاماً دائماً".

اجتماع في سانت بطرسبورغ يستمر لأكثر من أربع ساعات

عُقد اجتماع مطوّل بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 أبريل بمدينة سانت بطرسبورغ، استمر لأكثر من أربع ساعات. وتمحورت المناقشات حول الملف الأوكراني، وسُلط الضوء بشكل خاص على المناطق التي احتلتها روسيا سابقاً.

قضية الأقاليم الخمسة في صميم التفاوض

أوضح ويتكوف أن جوهر الخلاف يتمحور حول خمس مناطق رئيسية: القرم، دونيتسك، لوغانسك، زاباروجيه، وخيرسون. ورغم أهمية هذه المناطق، شدد على أن حل النزاع لا يقتصر على هذا الجانب فقط، بل يتطلب معالجة شاملة لجذور الأزمة.

بوتين: مستعد للتسوية ولكن بشروط روسية

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، لكن مع التأكيد على ضرورة أخذ مصالح موسكو بعين الاعتبار، ومعالجة الأسباب العميقة التي أدت إلى اندلاع النزاع.