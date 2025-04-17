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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتابع أعمال تطبيق الهوية البصرية بميدان الثقافة

ميدان الثقافة
ميدان الثقافة
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تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، الأعمال الجارية لإضفاء الهوية البصرية على عدد من المنشآت الحيوية بميدان الثقافة، ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وقد بدأت الأعمال بتنفيذ رسومات فرعونية مميزة على كوبري الثقافة، بالإضافة إلى دهان أعمدة الكوبري بالألوان المعتمدة ضمن الهوية البصرية التي أقرها مجلس الوزراء، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على إحياء التراث المصري الأصيل، وخلق طابع بصري مميز يعكس هوية سوهاج التاريخية والثقافية.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين اللجنة العليا لتطبيق الهوية البصرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية التربية والتعليم، وإدارة المرور، للبدء في تنفيذ الهوية البصرية على أسوار وأتوبيسات المدارس الخاصة، وأسوار محطات المياه، وسيارات الأجرة، بالتوازي مع الأعمال الجارية بعدد من الميادين.

نسعى لتحويل شوارع المحافظة إلى متحف مفتوح

وأكد اللواء سراج أن جميع الشوارع والميادين التي تشهد أعمال تطوير ستشملها الهوية البصرية، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل شوارع وميادين سوهاج إلى متحف مفتوح يعكس عراقة وتاريخ المحافظة، ويعزز من شعور المواطنين بالانتماء والاعتزاز بهويتهم.

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