بالصور.. الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق شقة بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

سيطرت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، على حريق وحدة سكنية بعقار في شارع الجزائر بمدينة بورفؤاد.

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق شقة بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

تلقن إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بعقار في شارع الجزائر بمدينة بورفؤاد، فتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه واخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار، وتم إخلاء العقار من جميع السكان كإجراء احترازي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث، كما أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارئ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة.

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