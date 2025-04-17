استشهاد أسير يرفع عدد شهداء المعتقلين منذ بدء عدوان غزة إلى 64

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد أسير بسجون الاحتلال يرفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء العدوان على غزة إلى 64 شهيدا، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

9900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9900 أسير، من بينهم 400 طفل، و29 امرأة، و51 صحفيًا، وذلك في ظل ظروف احتجاز وصفتها الوزارة بأنها "بعيدة كليًا عن المعايير الإنسانية الدولية"، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

استشهاد 63 أسيرًا منذ 7 أكتوبر بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

وأشارت الوزارة إلى أن 63 أسيرًا استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن آلاف الأسرى المرضى يعانون من تدهور خطير في أوضاعهم الصحية داخل المعتقلات، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة.

3498 أسيرًا رهن الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمة

وكشفت الخارجية الفلسطينية عن وجود 3498 أسيرًا محتجزين إداريًا دون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما نددت بتصاعد استخدام سياسة العزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية بحق المعتقلين، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات العائلية.

دعوات لتحرك دولي عاجل

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بـالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على تأمين الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.