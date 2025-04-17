شراكة جديدة بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والغرفة التجارية بالنيجر

شهد مقر سفارة النيجر بالقاهرة اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والغرفة التجارية بالنيجر، بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

الصادرات المصرية للنيجر

من الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والنيجر لا يزال محدودا نسبياً مقارنة بحجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقية أخرى. على سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا حوالي 145 مليون دولار في عام 2022 ، وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى النيجر نحو 10.3 مليون دولار خلال عام 2023، وتشمل أبرز الصادرات المصرية إلى النيجر مواد البناء، المنتجات البلاستيكية، والأجهزة المنزلية. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين.

توقيع البروتوكول

وقد وقّع البروتوكول عن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فيما وقّعه عن الغرفة التجارية بالنيجر موسى سيدي محمد رئيس الغرفة، بحضور سفيرة النيجر في القاهرة نانا عائشة أنديا ساني.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والنيجر في إطار التعاون الإفريقي المشترك.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في ظل ما تشهده القارة الإفريقية من تحولات اقتصادية وفرص تنموية واعدة.

وأشار الشرقاوي إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذا التعاون إلى خلق فرص جديدة للتجارة والصناعة، وتقديم الدعم الفني و الاستشاري لرجال الأعمال من الجانبين، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والنيجر، والذي لا يزال دون الطموحات، رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.

العلاقات المصرية الافريقية

وأكد أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سيتبعه خطوات تنفيذية فعلية، تشمل تنظيم بعثات تجارية، ومعارض مشتركة، وتبادل المعلومات الاقتصادية، بما يدعم رؤية مصر للتكامل الاقتصادي الإفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة تقوم بها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدعم الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الإفريقية، من خلال بناء شراكات فعالة وتوفير منصات للتواصل بين مجتمع الأعمال في مصر ونظرائه في القارة.

ويُنتظر أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، تشمل تنشيط التبادل التجاري واستكشاف فرص اقتصادية واعدة تعزز من التكامل الاقتصادي الإقليمي.