الدكتور المنشاوي يتفقد استعدادات وتجهيزات استاد جامعة أسيوط لاحتفالية العيد القومي للمحافظة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الخميس 17 أبريل 2025، الاستعدادات والتجهيزات التي تجرى حاليًا داخل الاستاد الرياضي بالجامعة، استعدادًا لاستقبال احتفالية العيد القومي لمحافظة أسيوط، المقرر إقامتها غدا الجمعة 18 أبريل، تحت رعاية السيد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

الانتهاء من تجهيزات الاستاد

رافق الدكتور المنشاوي خلال جولته التفقدية الدكتور أحمد قراعة، المشرف على القرية الأولمبية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ غريب خيرى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، حيث تم استعراض التجهيزات داخل الاستاد، والاطمئنان على جاهزيته الكاملة لاستقبال هذا الحدث الوطني الكبير.

المنشاوي…الاحتفالية مناسبة وطنية غالية

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة مستمرة في جهودها لتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاح الاحتفالية، التي تمثل مناسبة وطنية غالية تعكس الفخر والاعتزاز بتاريخ محافظة أسيوط العريق، وتخلد ذكرى الملحمة البطولية التي سطرها أهالي قرية بني عديات عام 1799 في مواجهة الحملة الفرنسية، عندما قدموا نحو ثلاثة آلاف شهيد فداءً للوطن.

المنشاوي.. أسيوط تشهد طفرة تنموية في عصر الرئيس السيسي

وفي هذا السياق، صرح الدكتور المنشاوي قائلاً: "في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد محافظة أسيوط طفرة تنموية غير مسبوقة على جميع الأصعدة، ووطننا يسير بثبات نحو مستقبل مشرق، بفضل الدعم المستمر للمشروعات التنموية الشاملة، وخاصة في محافظات الصعيد."

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي التهنئة للسيد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ولأبناء المحافظة الكرام بمناسبة العيد القومي، متمنيًا أن تحقق أسيوط المزيد من التقدم والازدهار، ولمصر دوام الأمن والاستقرار.

وأكد أن جامعة أسيوط تواصل دورها الريادي في خدمة المجتمع، والمساهمة الفعالة في بناء الإنسان، مؤكدًا على مشاركتها المستمرة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية من خلال ما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في المبادرات الرئاسية الكبرى.