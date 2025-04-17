اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تلتقي محافظ بيت لحم ورئيس بلديتها

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، الدكتور رمزي خوري، بمحافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ضمن اجتماعات مكثفة في محافظة بيت لحم، وذلك بحضور عضوي اللجنة الرئاسية، الدكتورة خلود دعيبس وجهاد خير، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام رائد حنانيا.

تأثير المجازر والانتهاكات الإسرائيلية على أجواء عيد القيامة

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر المحافظة، أكد الجانبان أن أجواء عيد القيامة لهذا العام تحلّ في ظل حالة من الحزن والألم، نتيجة استمرار المجازر والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

رسالة عيد القيامة صمود وأمل في مواجهة الاحتلال

وشدّد الطرفان على أن عيد القيامة يحمل في طياته رسالة صمود وأمل، مشيرين إلى أن الكنائس عبّرت عن تضامنها العميق مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الصوم والصلاة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الحضور المسيحي في فلسطين سيبقى شاهداً حيّاً على وحدة المصير الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

تضامن الكنائس مع الشعب الفلسطيني في غزة

في سياق متصل، التقى رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية العليا مع رئيس بلدية بيت لحم، المحامي أنطون سلمان، وأعضاء البلدية، حيث ناقش الطرفان وضع مدينة بيت لحم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وخاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربين عن أملهم بأن يعم السلام أرض فلسطين في القريب العاجل.

وحدة المصير الفلسطيني في مواجهة التحديات

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين اللجنة والبلدية، بما يسهم في دعم دور المؤسسات المجتمعية في مدينة بيت لحم، لاسيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقد أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات المجتمعية لدعم صمود أبناء المدينة في مواجهة جميع التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة.

وفي الختام، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يعم السلام في الأراضي الفلسطينية، وأن يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.