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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: المجاعة وشيكة بقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار

قطاع غزة
قطاع غزة
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حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من كارثة إنسانية تلوح في الأفق بقطاع غزة، بعد 45 يومًا من الحصار الشامل، مؤكدًا أن خطر المجاعة بات أقرب من أي وقت مضى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الغذاء والدواء لقطاع غزة

وقال المرصد في بيان، إن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بمنع دخول الغذاء والدواء، بل عملت بشكل ممنهج خلال الأسابيع الماضية على تدمير ما تبقى من الأراضي الزراعية والمرافق الغذائية، في خطوة تُعد استهدافًا مباشرًا لمصادر الحياة الأساسية في القطاع.

وفيات يومية نتيجة نقص الغذاء وانتشار الأمراض في قطاع غزة 

وأكد المرصد تسجيل وفيات يومية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، نتيجة نقص الغذاء وتدهور الحالة الصحية وانتشار أمراض ناتجة عن سوء التغذية وضعف المناعة.

وحمّل المرصد المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري، داعيًا الدول والهيئات الدولية إلى التدخل الفوري لوقف سياسة التجويع والقتل البطيء التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

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