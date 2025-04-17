قيمتها مليون جنيه.. ضبط 600 كيلو خيار البحر محظور صيده داخل مخزن بالسويس

ضبطت مباحث التموين في السويس 600 كيلو من خيار البحر المحظور صيده داخل مخزن غير مرخص بمنطقة عرب المعمل بدائرة قسم شرطة فيصل.

جمع خيار البحر لتخزينه وبيعه بسعر مرتفع

كانت معلومات وردت لمباحث التموين برئاسة العميد شريف خالد تفيد أن أشخاصا يجمعون خيار البحر من مناطق متفرقة من ساحل خليج السويس، وتخزينه تمهيدا لبيعه بسعر مرتفع، وعقب التأكد من صحة المعلومات خرجت حملة شارك فيها مباحث التموين وأخصائيو الطب البيطرى وقسم شرطة فيصل.

محظور صيد خيار البحر لهذه الأسباب

وأسفرت عمليات الفحص والتفتيش داخل المخزن عن ضبط الكمية المشار إليها، من خيار البحر مختلف الأحجام والأنواع، وهو حيوان بحري رهو يعمل على تنقية المياه في البيئة البحرية، ومحظور صيده لتأثير ذلك على الأعداد الموجودة منه، فضلا عن الاضرار بالبيئة البحرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط صاحب المخزن ومصادرة الخيار المضبوط.

الكمية المضبوطة يتجاوز سعرها مليون جنيه

وقال مصدر مسؤول، إن الكمية المضبوطة يتجاوز سعرها مليون جنيه مصري، حيث يباع خيار البحر بسعر مرتفع سواء كان مجففا أو مجمدا بعد صيده، حيث يزداد الطلب عليه في أسواق أسيا ويقبل على شرائه بالعملة الصعبة العمالة الأسيوية الموجودة في السويس.