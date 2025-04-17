مسؤولون من واشنطن وكييف يجرون محادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في باريس

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الدولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بمسؤولين أوكرانيين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، بهدف بحث سبل تعزيز دفاعات أوكرانيا ضد القوات الروسية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

روسيا تكثف ضرباتها على أوكرانيا

وكثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من مبادرات واشنطن للوصول لاتفاق سلام مع موسكو.

وقد أدت هذه المبادرات حتى الآن إلى تهميش القوى الأوروبية وكييف إلى حد كبير، مما يعني أن قمة الخميس ستكون أبرز اجتماع بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين منذ أسابيع.

وزير الخارجية الأوكراني يصل باريس لحضور قمة تحالف الراغبين

ووصل وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، إلى العاصمة الفرنسية لحضور قمة "تحالف الراغبين"، وهي مجموعة من الدول الغربية تعهدت بالدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، خاصة في ظل تراجع الدعم العسكري الأمريكي.

وقال أندريه يرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوزراء "يعملون على قضايا حاسمة لأمن أوكرانيا وأوروبا كلها."