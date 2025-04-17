استقبال 594 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٩٤ طن و ٨٧٠ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

توافر ادوات وشروط التخزين بشون الشرقية

أشار وكيل وزارة التموين إلي ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية ومنع استلام الأقماح بالشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع .

زموقع الشونة على طريق يسهل الوصول إليه.

-وأرضية الشونة (أسمنتية - اسفلتية) لا توجد بها تكسيرات أو شقوق و مطابقة للمواصفات.

ومحاطه بالكامل بسور مناسب( أسمنتي-"صاج )

وتحتوي على مشمعات الأغطية وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة

حصاد 1740 فدان قمح بالشرقية

أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٧٤٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.