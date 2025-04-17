رئيس البورصة المصرية يفتتح مركز المحاكاة الرقمية بجامعة كفر الشيخ

افتتح، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مركز محاكاة البورصة الرقمية والتكنولوجيا المالية بكلية التجارة في جامعة كفرالشيخ، بحضور اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

يأتي افتتاح المركز في إطار التعاون بين جامعة كفرالشيخ والبورصة المصرية، بهدف إعداد كوادر طلابية مؤهلة في مجالات الاستثمار والاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الافتتاح، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المركز يُعد نقلة نوعية في مجال التعليم المالي والاقتصادي، ويجسد التوجه الوطني نحو ربط التعليم بسوق العمل، موضحًا أن المركز سيسهم في تدريب الطلاب على آليات التداول في البورصة المصرية، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بهذه الخطوة الرائدة، مؤكدًا أن البورصة المصرية حريصة على دعم الجامعات في نشر الثقافة المالية، ومراكز المحاكاة المتطورة تتيح للطلاب تجربة واقعية لبيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز سيمثل بيئة تعليمية متقدمة، وسيُدرج ضمن البرامج التدريبية للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لدعم هذا المشروع الطموح.

ويعد مركز المحاكاة أداة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من التعرف على كيفية عمل الأسواق المالية، وتنمية مهارات التحليل المالي، والتفاعل مع بيانات السوق لحظيًا، في بيئة شبيهة بسوق المال الحقيقي.

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