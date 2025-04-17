على هامش افتتاح سفارة المعرفة.. محافظ الأقصر يستقبل وفد مكتبة الإسكندرية

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، على أهمية مكتبات مصر العامة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال استقباله وفدا من قيادات مكتبة الإسكندرية، على هامش احتفالات افتتاح سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الاسكندرية بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

وفد مكتبة الإسكندرية

ضم الوفد، كلًا من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، والدكتور محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف فراج المشرف العام على قطاع سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية، والدكتور مهندس احمد سمير رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الاسكندرية، وذلك بحضور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالاقصر.

مدير مكتبة الإسكندرية: المكتبة تحتل مكانة متقدمة في شتى المجالات

وأوضح دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تطورت منذ إنشائها لتحوي اليوم الكثير من الإمكانيات العلمية والبحثية والتكنولوجية، مما هيأ لها أن تتبوأ مكانة متقدمة في شتى المجالات العلمية والثقافية والمعرفية، مشيرًا إلى أنه في عام 2014، حيث جاء التفكير في إنشاء سفارات لمكتبة الإسكندرية في جميع المحافظات، وبذلك تتمكن المكتبة من تخطي البعد الجغرافي، وتوصيل خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

أهمية مكتبات مصر العامة

من جانبه، أكد محافظ الأقصر على أهمية مكتبات مصر العامة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لنشر المعرفة والثقافة على مستوى مراكز المدن، لذلك تم افتتاح فرعان جديدان لمكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة ومدينة إسنا، وقريبًا سيتم افتتاح فرعاً جديداً بمدينة أرمنت، وذلك إيمانًا بأهمية أحياء التراث الثقافي والعلمى لتنشئة أجيال واعية بمسؤولياتها تجاه الوطن.

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