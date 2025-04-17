الوكالة الذرية عن دورها في محادثات إيران وأمريكا: من أجل السلام

صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس لوسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن على الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن تلعب دوراً في المحادثات النووية الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال غروسي: "سنعمل بشكل وثيق مع إيران"، مشدداً على التزام الوكالة بدعم أي جهود دبلوماسية ترمي إلى التوصل لاتفاق دائم بين الطرفين، وداعياً إلى "بذل كل ما يلزم من أجل تحقيق السلام".

محادثات أميركية - إيرانية مرتقبة بشأن الملف النووي

تأتي تصريحات غروسي في وقت حساس، قبيل محادثات مقررة يوم السبت بين واشنطن وطهران، تهدف إلى مناقشة البرنامج النووي الإيراني، الذي يُعد محور خلاف دولي منذ سنوات.

إيران تؤكد على حياد الوكالة وتقاريرها الفنية

من جانبه، علّق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على زيارة غروسي إلى طهران، قائلاً: "لطالما كانت وما زالت توقعاتنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على حيادها، وأن تكون تقاريرها مهنية وفنية".

وأشار إسلامي إلى أن بلاده تعتمد على البيان المشترك الصادر في مارس 2023 كأساس لمعالجة القضايا العالقة مع الوكالة.