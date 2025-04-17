"جبران" يعلن عن 5 فرص عمل في لبنان على مهنة عمال زراعيين

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، توفر 5 فرص عمل جديدة في دولة لبنان بمهنة عمال زراعيين للعمل لدى شركة روبنسونز، وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل ..

الراتب الشهري

وأوضح الوزير أن الراتب الشهري 500 دولار، مع توفير مزايا متعددة تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، كهرباء، وإنترنت.

شروط التقديم

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أن شروط التقديم تشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 17 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :

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