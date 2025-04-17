النيابة تباشر التحقيقات بواقعة تعدي سائق بالنقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة

تباشر وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، التحقيقات في واقعة تعدي سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.

بلاغ للمجلس القومي

تلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، صباح اليوم، بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وتوقفه بالحافلة ورفضه استئناف القيادة وحمله للعكاز الطبي الخاص بها في محاولة منه لاجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين وخاصة ما يمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

إحالة واقعة تعدي سائق بالنقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة للتحقيق

قررت المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجارٍ مباشرة التحقيقات.