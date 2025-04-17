استفزاز جديد في الأقصى.. طقوس تلمودية ورقصات تحت حماية الاحتلال

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في القدس الشرقية، مؤكدة أنه رغم منع القانون الإسرائيلي، دخول أعضاء الحكومة أو الكنيست، المسجد الأقصى، إلا أنهم يضربون بالقانون عرض الحائط.

وقالت خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن بن جفير اقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة في اليوم الأول بعيد الفصح، لافتة إلى أن العديد من الوزراء بحكومة الاحتلال لحقوا به.

وتابعت: "اليوم أيضًا، اقتحم عضو من أعضاء الكنيست الإسرائيلي رفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدووا صلواتهم التلمودية، داخل المسجد، وهو ما يعد انتهاكا صارخًا".

وواصلت: "من المتوقع خروج نتنياهو ليدين تلك التصرفات دون اتخاذ أي إجراء حقيقي على أرض الواقع".

وأكملت: "هناك الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا ساحة حائط البراق، غربي المسجد الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية ورقصات استفزازية حتى على أبواب المسجد الأقصى".