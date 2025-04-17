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الخميس 17 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الليلة.. توزيع جوائز مشروعات طلبة الفنون الجميلة بجاليري ضي المهندسين

لوحة لاحدى المشاركين
لوحة لاحدى المشاركين
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ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد هشام قنديل، في السابعة من مساء اليوم الخميس، بجاليري ضي المهندسين، حفل توزيع جوائز معرض مشروعات التخرج لكليات الفنون الجميلة على مستوى جمهورية مصر العربية.

 أكثر من 200 عمل يتنافس أصحابها على خمس جوائز 

يضم المعرض أكثر من 200 عمل لطلاب كليات الفنون الجميلة بالزمالك و الإسكندرية والمنيا و المنصورة وأسيوط، يتنافس أصحابها على خمس جوائز تختارهم لجنة التحكيم. 

وتضم لجنة تحكيم الأعمال برئاسة الفنان الدكتور محمد عبلة، نقيب التشكيليين الفنان طارق الكومي والفنان والناقد الدكتور سامي البلشي والفنان أحمد زيدان والفنان حسن غانم والناقد التشكيلي هشام قنديل.

رعاية المواهب وتقديمها إلى الحركة التشكيلية المصرية والعربية 

وصرح الدكتور محمد هشام مدير جاليري ضي الزمالك، بأن المعرض يأتي ضمن اهتمامات مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون منذ تأسيسها بالفنانين الشباب، حيث نظمت العديد من المعارض التشكيلية لهم، أبرزها مهرجان ضي للشباب العربي الذي نظمته خمس دورات متتالية، مؤكدا استمرار "ضي" في رعاية المواهب وتقديمها إلى الحركة التشكيلية المصرية والعربية.

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