براتب 500 دولار شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية مجانا

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفر 10 فرص عمل جديدة في دولة لبنان بمهنة عمال مخبوزات للعمل بشركة أفران لصناعة الخبز.

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

مميزات الوظيفة المطلوبة

وأوضح الوزير، أن الراتب الشهري يبلغ 500 دولار، مع توفير عدد من المزايا تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، إضافة إلى الكهرباء والإنترنت.

شروط التقديم

وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل، إن شروط التقديم تشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 17 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index.