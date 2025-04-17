"قبيصي" جولة ميدانية لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس غرب وشرق الفيوم

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية فى الصباح الباكر، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بمدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية.

مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة - القسم الابتدائي

حضر وكيل الوزارة طابور الصباح والإذاعة المدرسية، قدمها تلاميذ المدرسة، حيث أشاد دكتور قبيصي بانضباط طابور بالمدرسة، بحضور محمد سعد مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وعقب إنتهاء، تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، كما تفقد قاعات رياض الأطفال، وأشاد بانضباط وانتظام العمل بقاعات رياض الأطفال، والجهد المتميز المبذول في العمل.

مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة - القسم الإعدادي

تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية بالمرحلة الإعدادية، وتابع التقييمات، وأكد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، والمشاركة الإيجابية فى مسابقات الأنشطة.

مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح الابتدائية بالفيوم

تفقد وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية، ونبه مشدداً على مدير المدرسة بضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وضرورة انضباط حضور العاملين بالمدرسة، وتفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة.

مدرسة البارودية الابتدائية بغرب الفيوم

تابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الخامس الابتدائي، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي للطلاب فى مادة اللغة العربية، كما تابع التقييمات.

كما تابع وكيل الوزارة، الصف الثالث الابتدائي، وحضر حصة لغة عربية وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي.

كما تابع البرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف ، مشيراً بضرورة متابعة البرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمدرسة، ومتابعة نسبة تحسن التلاميذ فى القراءة والكتابة.

كما أشاد وكيل الوزارة بالعروض الوطنية المقدمة بمرحلة رياض الأطفال، وتدريبهم على كيفية أداء تحية العلم، والنشيد الوطني

مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات

تابع وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الثاني الإعدادي، وتابع التقييمات بالمدرسة.

كما حضر دكتور قبيصي حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي للطلاب.

كما حضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الإعدادي، وتابع التقييمات، وأكد على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية

أكد وكيل الوزارة على جميع المدارس، بانضباط دفتر الحضور والانصراف بالمدارس، وعدم ضم الفصول نهائياً، مشيراً إلى أهمية التقييمات في العملية التعليمية.

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