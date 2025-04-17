متحدث اليونيسف: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة لمواصلة عملنا الإنساني في غزة

أكد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضرورة حتمية تُمكّن فرق المنظمة من أداء مهامها الإنسانية، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان يعيق تقديم الدعم الحيوي للأطفال والعائلات المتضررة.

وأضاف المتحدث أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني في الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين، وخصوصًا الأطفال".

وأشار إلى أن أكثر من مليون و400 ألف طفل في قطاع غزة في حاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الوضع يزداد سوءا مع تصاعد وتيرة العنف ونقص الإمدادات الأساسية.