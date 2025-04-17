40 صورة ترصد فعاليات "الأسبوع الأخضر" بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر

نظمت كلية السياحة والفنادق بمحافظة الأقصر، عددا من الأنشطة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الخامس (الأسبوع الأخضر)، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، وبإشراف الدكتور مايكل مجدي ذكي، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد حراجي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الأسبوع البيئي

دعم جهود التشجير وتحسين البيئة الجامعية

وتضمنت فعاليات اليوم الخميس، بزراعة أشجار الجهنميات أمام مدخل الكلية، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة طيبة الجديدة، في إطار دعم جهود التشجير وتحسين البيئة الجامعية، كما تضمنت الفعاليات سلسلة من الندوات التوعوية، حيث قدمت الدكتورة بسنت محمد صفوت، المدرس بقسم الدراسات السياحية، ندوة حول السياحة الخضراء والاستدامة، فيما تناول الدكتور عمر نوبي، المدرس بقسم إدارة الفنادق، موضوع تطبيقات "النجمة الخضراء" في الفنادق ودورها في دعم السياحة المستدامة.

وفي جانب التوعية الأمنية، قدم مدير قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالأقصر، عرضًا توعويًا تناول أساسيات السلامة العامة والخاصة للطلاب، وطرق التعامل مع المخاطر والطوارئ.

واختتمت الفعاليات بندوة متميزة حول السياحة الثقافية والتراث وأهمية الوعي السياحي، قدمها الدكتور سعيد البطوطي، بحضور الدكتور محمد علي زين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهي أبو الغيط، رئيس قسم الدراسات السياحية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

كما تم تنظيم فعالية "يوم الخدمة العامة" بمشاركة متميزة من الدكتور مايكل مجدي ذكي، عميد الكلية، والدكتور محمد زين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام خالد، المدرس المساعد بقسم الدراسات السياحية، وسارة محمد، أمين الكلية.

كما تضمنت الفعاليات ورشة عمل حول "إعادة التدوير" نظمها الدكتور فاخوري شهدي، المدرس بقسم الدراسات السياحية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب مشاركة طلاب قسم الدراسات السياحية، ومن بينهم: چومانا عبدالله، ولارا عبدالله، وكاترين چوزيف.

وقدم الطلاب مجموعة من الأعمال اليدوية المبتكرة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة، ولفتت إحدى رسومات الطالبة چومانا عبدالله الأنظار، ليتم اختيارها كغلاف رسمي للأسبوع البيئي، في خطوة تعكس حرص الكلية على دعم وتشجيع المواهب الطلابية.

تدريب عملي لطلاب كلية السياحة والفنادق ضمن فعاليات "الأسبوع الأخضر"

كما نظمت الكلية، تدريبًا عمليًا لإعداد طبق صحي، وذلك ضمن فعاليات "الأسبوع الأخضر" الذي يأتي في إطار الأسبوع البيئي بالجامعة، وجاء التدريب بالتعاون مع الدكتور أحمد ربيع، المدرس بقسم إدارة الفنادق، وإيمان سيد، ورحاب جمعة، المعيدتين بالقسم، حيث تم تقديم شرح عملي للطلاب حول كيفية إعداد أطباق صحية ومتوازنة، بما يعكس أهمية التغذية السليمة ودورها في تعزيز الوعي البيئي والصحي داخل المجتمع الجامعي.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد حراجي، وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن نجاح فعاليات "الأسبوع البيئي الخامس" (الأسبوع الأخضر) الذي تنظمه الكلية، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة، موضحًا أنه هذه الأنشطة تأتي في إطار حرص جامعة الأقصر على دمج الطلاب في أنشطة توعوية وتدريبية تخدم البيئة والمجتمع، وتعزز من مهاراتهم العملية في مجال تخصصهم.

وفي ختام الفعاليات، تقدمت الكلية بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم، مع توجيه شكر خاص لعمال الكلية على مجهودهم الكبير وتفانيهم.

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الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (3)

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الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (7)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (8)

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الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (10)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (11)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (12)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (13)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (14)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (15)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (16)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (17)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (18)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (19)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (20)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (21)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (22)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (23)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (24)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (25)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (26)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (27)

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الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (29)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (30)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (31)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (32)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (33)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (34)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (35)

الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (36)

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الأسبوع الأخضر بكلية السياحة والفنادق (40)