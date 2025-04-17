الدقهلية تطرح 13 قطعة أرض للاستثمار المتنوع.. 5 شروط للحصول عليها

أعلنت محافظة الدقهلية عن طرح 13 قطعة أرض بمساحات مختلفة للاستثمار في المجالات السياحية والتجارية والترفيهية، مع إتاحة إمكانية تعديل الأنشطة طبقا لرغبات المستثمرين حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المحافظة لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

جلسات الاستفسارات والمظاريف الفنية



حددت المحافظة يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 لعقد جلسة الاستفسارات، فيما تُعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين 5 مايو 2025، بديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12 ظهرا وللمشاركة في المزاد، يشترط شراء كراسة الشروط من إدارة المخازن بديوان عام المحافظة مقابل 3000 جنيه، بالإضافة إلى 14% قيمة مضافة.

كما يُشترط تقديم إيصال سداد التأمين الابتدائي، وصورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومي.

تفاصيل الأراضي المطروحة



تتنوع مواقع ومساحات الأراضي المطروحة، وتشمل:

10 فدان بشجرة الدر

12 فدان بابن لقمان

5 فدان بغرب مشاية فلسطين

2.5 فدان بغرب مشاية فلسطين

1 فدان بجوار إدارة الشاطئ غرباً

1 فدان أمام فندق آمون

25 فدان خلف اللجنة الرياضية بمنطقة إيزيس

5.5 فدان أمام مدرسة جمصة

8 فدان بجوار مرور جمصة شمال الطريق الساحلي

1 فدان بمنطقة العاشر

نصف فدان بمنطقة العاشر

مشروعات خدمية وتجارية متميزة



كما تشمل الفرص المطروحة مشروعين كبيرين لإقامة فندق 5 نجوم على مساحة 2436 متر مربع بمنطقة الفردوس ومول تجاري ومكاتب إدارية على مساحة 20 فدان، بموقع استراتيجي يبعد 100 متر فقط من الطريق الدولي الساحلي.

ودعت محافظة الدقهلية المستثمرين الجادين إلى سرعة التقدم والمشاركة في هذه الفرص الواعدة التي تمثل دفعة قوية للاستثمار بالمحافظة.