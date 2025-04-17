“قدرات بلا حدود”.. احتفالية رائعة في حب ذوي الهمم

الخميس 17/أبريل/2025 - 01:52 م

بعد توقيع بروتوكول تعاون بين Franco Theatro academy برئاسة الأستاذة مروة أحمد المستشارة التربوية والإعلامي الاستاذ شريف بصيلة و جامعة بنها الأهلية بدأت أول فعاليات التعاون المثمر بهدف دعم ذوى الهمم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

أول تعاون مشترك هو فعالية “قدرات بلا حدود” التي استضافتها جامعة بنها الأهلية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 حيث قامت الأكاديمية بتحضير برنامج حافل ضم مواهب مختلفة من ذوى الهمم.

الحفل تضمن:

-إفتتاح معرض فني يضم كوكبة من الفنانين والفنانات من ذوى الهمم لعرض منتجاتهم من المشغولات الفنية اليدوية: صناعة الحلي والاكسسوارات المختلفة ... أعمال فنية مصنوعة من الفخار والصلصال... أعمال يدوية مصنوعة من الكروشية والcollage والdécoupage وأيضا شمل المعرض عرض لوحات فنية و بورتريهات.

-كما تضمن الحفل عروض فنية متنوعة لمواهب أولادنا وبناتنا المبدعين من ذوى الهمم على مسرح الجامعة حيث اشتملت العروض:

- إفتتاح الحفل بصوت الفنانة الموهوبة المتألقة دائما سفيرة Franco Theatro Academy

الفنانة هديل ماجد.

- عروض فنية ورقصات إستعراضية فلكلورية لفريق ملوك الإبداع

- غناء وطرب أصيل بصوت الفنانة سلوان وبمصاحبة الفنان وائل وأمتعونا بفقرة مميزة

- عرض التنورة للفنانة المتألقة رضوى

- إنشاد ديني للفنان المبدع عمر

- رقص إستعراضي علي أغنية من النوبة للفنان ياسر

- إستعراض صعيدي للدويتو الرائع محسن و ريتاج

- إلقاء شعر للمتميزتان روضة وفاطمة

كانت إحتفالية رائعة وذلك في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، وتعزيز قيم الدمج والتنوع وقبول الآخر.

الإحتفالية تحت رعاية الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

اليوم كان أكثر من رائع ولاقي تفاعل كبير من كل السادة الحضور من كبار القامات كما شارك طلاب الجامعة في تنظيم الاحتفالية واستقبال الضيوف وهو من أهداف الأكاديمية وهو دمج طلاب المدارس والجامعات من خلال المشاركة الفعالة في مشروعات الخدمات المجتمعية وذلك لتنمية مهاراتهم.

كما أعلن وأكد دكتور تامر رئيس جامعة بنها الأهلية في كلمته الأخيرة بالحفل حرص الجامعة علي تنظيم الكثير من الفعاليات من خلال التعاون المستمر مع Franco Theatro Academy وذلك لتقديم كل الدعم لمستحقيه.