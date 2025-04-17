الرئيس الروسي: نؤكد أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لبذل كل ما في وسعها للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على اهتمام بلاده بالحفاظ على سوريا كدولة موحدة ذات سيادة كاملة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك خلال محادثات أجراها مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث قال بوتين: "نرغب في القيام بكل ما يلزم لضمان بقاء سوريا دولة مستقلة وموحدة جغرافيًا".

وكان الرئيس الروسي قد شدد في نهاية شهر مارس، خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.