إحالة موظفين سابقين للجنايات لاختلاس مستلزمات طبية مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي

أمرت نيابة شمال القااهرة الكلية باحالة موظفين سابقين بأحد المستشفيات لاتهامهما باختلاس مستلزمات طبية مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت قيمتها 500 الف جنيه والتصرف فيها بالبيع واقتسام أرباحها الي محكمة جنايات القاهرة.

أمر الإحالة للمحاكمة

وجاء في امر الاحالة ان المتهم الأول استغل صفته كمسئول عن عهدة المستلزمات الطبية بغرفة العمليات، واختلس تلك المستلزمات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشكلة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أثبتت أن قيمة المستلزمات المختلسة بلغت نحو 500 الف جنيه.

وأضاف امر الاحالة أن المتهم الثاني، فني تمريض بذات المستشفى، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث اتفق معه على تنفيذ الجريمة وساعده في التصرف في المستلزمات المختلسة من خلال بيعها واقتسام أرباحها.