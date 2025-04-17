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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنان فوزي مرسي: للمرة الأولى يُعرض كاريكاتير لـ"نجيب محفوظ" على شاشات مترو الأنفاق

الفنان فوزى مرسي
الفنان فوزى مرسي وعدد من الدبلومسيين
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أكد الفنان فوزي مرسى، منسق معرض  كاريكاتير "ثلاث قارات.. ومحفوظ من مصر"، والذى يعرض بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بأديب نوبل، أنه للمرة الأولى فى العالم يتم عرض معرض للكاريكاتير على شاشات العرض داخل عربات مترو الأنفاق.

وأوضح منسق المعرض فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن عرض كاريكاتير للأديب الكبير نجيب محفوظ على شاشات عرض مترو الأنفاق، لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، كما لاقى إستحسان جمهور السوشيال ميديا على فيديو العرض.

وزارة النقل تعرض فيديو للأديب نجيب محفوظ على شاشات المترو

يشار الى ان الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وجه بعرض فيديو خاص بالاحتفاء بالاديب المصري نجيب محفوظ، على شاشات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) داخل عدد من المحطات.

“هنو” يتوجه بالشكر لوزير النقل لدعم المبادرة التوعوية 

وبهذة المناسبة توجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالشكر الى الفريق المهندس كامل الوزير، لدوره في دعم المبادرة من خلال إتاحة عرض المواد التوعوية عبر شاشات المترو، ما ساهم في توسيع قاعدة الجمهور المستهدف، وجعل قضية الهوية الوطنية أكثر حضورًا لدى فئات غير تقليدية من الجمهور.

محفوظ فى قلب القاهرة والمحافظات 

ويذكر ان وزارة الثقافة تحتفى هذة الايام بالأديب العالمى نجيب محفوظ، تحت عنوان: “محفوظ فى القلب لعزة الهوية المصرية” برعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن ضمن الفعاليات، افتتح بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، معرض يضم رسومات للكاريكاتير عن أديبنا الكبير نجيب محفوظ وعدد من الأدباء الحائزين على جائزة نوبل للآداب تحت عنوان: “ثلاث قارات .. ومحفوظ من مصر”.

يأتى معرض الكاريكاتير المصاحب لاحتفالية “محفوظ فى القلب” كأحد أبرز محطات الفعالية وأكثرها جذبًا للجمهور، حيث استطاع الفنانون المشاركون تقديم رؤية بصرية مبتكرة تجسّد مسيرة الأديب العالمى نجيب محفوظ وتعيد سرد ملامحه بأسلوب ساخر وذكى.

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