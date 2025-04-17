السفير صالح موطلو شن: اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر يتزايد بقوة

عقد في مقر إقامة سفير تركيا اجتماع مجموعة سفراء الدول الآسيوية بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك.

اجتماع مجموعة سفراء الدول الآسيوية

حضر الاجتماع سفراء 15 دولة آسيوية، وكان وزير المالية أحمد كجوك هو ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في الاجتماع.

وحضر اللقاء أيضًا ونواب وزير المالية وأعضاء الحكومة، وفي كلمته، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى التطورات الإيجابية الأخيرة في السياسة المالية والضريبية في مصر.

وزير المالية: باب مصر مفتوح للاستثمار

وأكد كجوك للسفراء الحاضرين للاجتماع أنه مستعد للقاء والاتصال بأهم المستثمرين في بلدانهم إذا قدموا له معلومات عنهم، وأن باب مصر مفتوح للمستثمرين.

وخلال الاجتماع تم توديع السفيرة النيوزيلندية المنتهية ولايتها إيمي لورينسون، ووجه السفراء المشاركون أيضًا أسئلة إلى وزير المالية حول قضايا مختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير صالح موطلو شن أن مصر دولة منفتحة على التجارة والاستثمار، وأن اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر يزداد قوة.

السفير صالح موطلو شن: مشاركة وزير المالية المصري تعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين

وأوضح، أن مشاركة وزير المالية أحمد كجوك في الاجتماع من شأنها أن تعطي مزيداً من الثقة للمستثمرين الأتراك، وأنه سيوجه المستثمرين الذين سيأتون إلى مصر للبحث عن الفرص المحتملة لوزير المالية.

وأوضح السفير صالح موطلو شن أنه من المقرر أن يأتي وزير المالية التركي إلى مصر في يونيو المقبل بدعوة من وزير المالية المصري، وبهذه المناسبة يمكن حضور بعض حفلات الافتتاح ووضع حجر الأساس للاستثمارات التركية في مصر في حفل.

نموذجا للاقتصاد المصري

وخلال الاجتماع القى رئيس المجموعة سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جو كلمة، كما أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أنه يتابع عن كثب عمل "بولاريس التركية" الصناعية ويقدر أعمالها، موضحا أنها أصبحت نموذجا يقدم مساهمات كبيرة للاقتصاد المصري.