في زيارة رسمية قصيرة.. وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون مع البحرين

أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارة سريعة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين البحرينيين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع السياحة، وتبادل الخبرات في مجالات السياحة المستدامة والترويج المشترك

جاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، حيث عقد الوزيران لقاءً موسعًا ناقشا خلاله آليات الإعداد لبرامج سياحية تكاملية بين مصر والبحرين تستهدف جذب السياح من الأسواق البعيدة، إلى جانب استعراض عدد من القضايا السياحية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وشهدت المباحثات الاتفاق على تشكيل فريق عمل تنفيذي من الوزارتين لمتابعة تنفيذ أطر التعاون، كما تم بحث تنظيم ورش عمل ولقاءات مهنية بين شركات السياحة في البلدين، مع التركيز على منتجات سياحية نوعية مثل سياحة المؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف.

كما التقى الوزير الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الجانب البحريني في اللجنة الحكومية المشتركة، لبحث سبل دعم الاستثمارات السياحية المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وعلى هامش الزيارة، قام شريف فتحي بجولة ميدانية شملت أرض المعارض وموقع قلعة البحرين الأثري المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى المتحف الملحق بها، حيث أبدى إعجابه بما تضمه من مقتنيات وآثار تروي تاريخ المملكة.

وشهد الوزير كذلك جانباً من الاستعدادات لسباق “جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج - فورمولا 1”، الذي يُعد من أكبر الفعاليات السياحية الرياضية في المنطقة، مشيدًا بأثر مثل هذه الأحداث الدولية في الترويج السياحي ورفع مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة.

رافق الوزير في زيارته ريهام خليل، سفيرة مصر في البحرين، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة، والدكتور علي فولاذ مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض.