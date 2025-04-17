«صاحبك جالك».. رحيل سعد محمد لاعب الزمالك بعد أيام من وفاة إبراهيم شيكا بنفس المرض

تصدر نجم الزمالك السابق سعد محمد مواقع التواصل؛ بعد إعلان صباح اليوم نبأ وفاته ليلحق بـ إبراهيم شيكا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



رحيل سعد محمد بعد وفاة إبراهيم شيكا بأيام

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل بعد رحيل سعد محمد ليلحق بـ إبراهيم شيكا بعد أيام من رحيل شيكا متأثرًا أيضًا بالسرطان.

سعد محمد ورحلة علاجه مع نادي الزمالك

نجم الزمالك الراحل من مواليد عام 2000 ولمع اسمه في قطاع الناشئين بالزمالك؛ وفي عام 2018 علم بإصابته بالسرطان ليبدأ رحلة علاج طويلة؛ وأعلن الزمالك في 2020 عن تكفله الكامل بمصاريف علاجه؛ وتحسنت حالته وعاد الأمل بإعلان الأطباء عن شفائه التام في أغسطس 2022 ولكن المرض عاد في عام 2023 فخضع لجلسات علاج مكثفة وزرع نخاع.

أرملة إبراهيم شيكا تنعي اللاعب سعد محمد

ونعت أرملة إبراهيم شيكا زميله سعد محمد وكتبت هبة التركي: "صاحبك جالك يا شيكا.. اتظلمتوا واتقصر في حقكم كتير وهتكملوا في نعيم الجنة ارتحتوا من النفاق يا حبيبي والظلم والافتراء والشو اللي من غير أي فايدة في الجنة ونعيمها يارب تعوضوا شبابكم في الجنة".