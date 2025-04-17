الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بريوبرازينكا في منطقة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة بريأوبراجينكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك، وذلك في إطار العمليات العسكرية المستمرة شرق أوكرانيا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الوزارة في بيانها، أن البلدة تقع غرب مدينة بوكروفسك، قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة.

وأوضحت الوزارة، أن القوات الروسية استهدفت مواقع وتمركزات للقوات الأوكرانية في عدة مناطق من مقاطعتي خاركيف ودونيتسك، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية وصفتها بالكبيرة، من بينها أكثر من 240 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير دبابة، وناقلات جند، وعدد من المدافع، إلى جانب محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وتعد بريأوبراجينكا ثاني بلدة تعلن روسيا سيطرتها عليها في دونيتسك خلال يومين، بعد إعلانها أمس الأربعاء استعادة بلدة كالينوفو.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الدفاع، إن وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية نجحت، من خلال عمليات قتالية نشطة، في السيطرة على كالينوفو، في حين استهدفت مجموعة "الشرق" الروسية وحدات عسكرية أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا، وألحقت بها خسائر قدرت بـ150 جنديا، إلى جانب تدمير ناقلة جند مدرعة ومركبة هندسية.