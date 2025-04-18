مطار سفنكس الدولي يستقبل خط طيران جديد يربطه بقبرص عبر «ويزإير العالمية»

استقبل مطار سفنكس الدولي خلال الأسبوع الجاري أولى رحلات خط الطيران الجديد الذي دشنته شركة “ويزإير العالمية” ليربط بين المطار وقبرص، وذلك في إطار دعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

مطار سفنكس الدولي

وأوضحت الشركة أن الخط الجديد سيشهد تسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين مطاري سفنكس وقبرص، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يأتي ضمن رؤية الشركة لتعزيز الحركة السياحية، لا سيما الثقافية والدينية، نحو مصر.

وأضاف بهجت أن شركة “ويزإير” تُعد المشغل الأكبر للرحلات منخفضة التكاليف عبر مطار سفنكس، حيث تنظم 35 رحلة أسبوعية من عدة وجهات تشمل الإمارات والمجر وإنجلترا وإيطاليا وقبرص، بما يدعم مكانة المطار كمحور استراتيجي في حركة السفر.

مطار سفنكس أقرب نقاط من العائلة المقدسة

وأشار إلى أن قرب مطار سفنكس من إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون يمنحه ميزة تنافسية في جذب السياحة الدينية، مؤكدًا التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا.

وتُعد “ويزإير” واحدة من كبرى شركات الطيران منخفض التكاليف في أوروبا، ويقع مقرها الرئيسي في المجر، وتمتلك أسطولًا ضخمًا يضم 118 طائرة، وتُسير رحلات إلى 60 وجهة حول العالم، وقد نقلت أكثر من 33 مليون راكب خلال العام الماضي.