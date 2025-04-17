المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع سعر الفائدة 350 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، في خطوة غير متوقعة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46% بعد أن كان عند 42.5%.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتراجع حاد في سعر صرف الليرة التركية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

رفع الفائدة بعد خفض مفاجئ في مارس

وكان البنك قد أجرى خفضاً طارئاً لسعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 6 مارس الماضي، مما زاد من حيرة المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية في البلاد.

تفاصيل القرار الجديد

أعلنت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي رفع ما يلي:

سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) إلى 46%

إلى سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% بعد أن كان عند 46%

أسباب القرار: التضخم والتوترات العالمية

أوضح البنك أن هذا القرار جاء استجابةً لـ:

استمرار الضغوط التضخمية الداخلية

تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

محاولة تهدئة مخاوف المستثمرين في ظل التوترات السياسية والتجارية، خصوصاً مع الولايات المتحدة

تدهور الليرة واستهلاك الاحتياطي

منذ اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي، تعرضت الأسواق لهزات قوية، مما دفع البنك المركزي إلى: