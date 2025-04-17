رسائل هامة من السيسي لرئيسي البرلمان العربي والجمعية الوطنية السلوفينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا، حيث أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في البلدين لتعزيز هذا التعاون، خاصةً في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، حيث إستمعت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية إلى رؤية الرئيس بشأن الجهود المبذولة لإستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لإنقاذ القطاع من الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية على تأييد وتقدير بلادها للموقف المصري، مشدده على رفض سلوفينيا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ومن ناحيته، أشاد الرئيس بالمواقف السلوفينية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تجسدت في إعلان سلوفينيا إعترافها بالدولة الفلسطينية.

وشدد الرئيس على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعد الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية أشادت بالدور المصري المحوري في تحقيق السلام والإستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات وفي مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.

السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي بإعتباره منصة للحوار حول سبل تعزيز مصالح الشعوب العربية، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يقوم به أعضاء البرلمان لتعزيز الروابط بين الدول العربية، بما يخدم أهداف منظومة العمل العربي المشترك. وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم العربي، والتي تستوجب تكاتف الجهود للحفاظ على مصالح الأمة العربية ومقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس البرلمان العربي أكد على اعتزازه وتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً تطلعه لتعزيز آفاق التعاون مع مصر لخدمة القضايا العربية المشتركة، كما ثمّن الدور الريادي الذي تضطلع به مصر، قيادةً وشعباً، في صون الأمن القومي العربي، لا سيما الجهود المصرية لاستئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس البرلمان العربي أبدى تطلعه للإستفادة من التجربة البرلمانية المصرية الرائدة، وتكثيف برامج التعاون المشتركة مع الجانب المصري، بما يسهم في الإرتقاء بأداء البرلمان العربي، لاسيما من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة في العمل، وغيرها من الأدوات التي تعزز أداء البرلمان العربي، خاصة مع كونه إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب وإتخاذ مواقف فعالة لصون مصالح الدول العربية.